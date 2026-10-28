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Tera Yatırım yatırımcılarına tazmin ödemesi! 3 aylık süre başladı

Tera Yatırım yatırımcılarına tazmin ödemesi! 3 aylık süre başladı
Fotoğraf Başlığı Tera Yatırım yatırımcılarına tazmin ödemesi! 3 aylık süre başladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım'ın tüm faaliyet izinlerini ve yetki belgesini iptal ederek şirketin tedrici tasfiyesine karar verdi. Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), yatırımcıların tazmin sürecini yürütecek. Ödemeler, alacaklılar cetvelinin ilanını takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek.

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SPK’nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteninde kamuoyuna duyurulan karar kapsamında, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edildi. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında alınan karar doğrultusunda şirketin tedrici tasfiyesine ve yatırımcılarının tazminine karar verildi.

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YTM, ŞİRKETİN YÖNETİMİNİ DEVRALDI

27 Ekim 2026 itibarıyla Tera Yatırım’ın yasal organlarının görev ve yetkileri, tasfiye süreci tamamlanıncaya kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yerine getirilecek. Tazmin sürecinin yürütülmesi, yatırımcıların hak sahipliklerinin belirlenmesi ve ödemelerin gerçekleştirilmesi YTM tarafından yapılacak.

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ALACAKLILAR CETVELİ İLAN EDİLECEK, 30 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ OLACAK

YTM, yatırım kuruluşunun sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alacaklı olan kişileri, alacak tutarlarını ve borçluları gösteren bir alacaklılar cetveli hazırlayacak. Nakit ödemeler ve sermaye piyasası araçlarının teslimi bu cetvel esas alınarak gerçekleştirilecek.

Alacaklılar cetvelinin ilan edilmesinin ardından ilgililer, cetvelde kendi alacaklarına ilişkin kayıtlara 30 gün içinde itiraz edebilecek. Cetvelde yer almayan alacaklara ilişkin başvuruların nasıl yapılacağı da YTM tarafından ayrıca duyurulacak.

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TAZMİN ÖDEMELERİ 3 AY İÇİNDE YAPILACAK

YTM, tazmin kapsamındaki ödemeleri alacaklılar cetvelinin ilan edildiği tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirecek. Zorunlu hâllerde bu süre, SPK’nın onayıyla en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.

Tazmin kararının alındığı tarih ile yatırımcılara ödeme yapılan tarih arasında geçen süre için nakit alacaklara faiz uygulanmayacak. Başvuru formunu belirtilen esaslara uygun şekilde iletmeyen yatırımcılara ise formdaki eksiklikler giderilene kadar ödeme yapılmayacak.

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BAŞVURULAR YTM’NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Yatırımcılar, tazmin taleplerini YTM’nin internet sitesinde yayımlanacak duyurularda belirtilen esaslara göre iletebilecek. Başvuru formu ve tazmin sürecine ilişkin ayrıntılar, "ytm.gov.tr" adresinden takip edilebilecek.

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