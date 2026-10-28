Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 81 ilde gıda denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan kontrollerde, taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek tespit edilerek kamuoyuna açıklanıyor.
Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncellerken, gıdada bir kez daha domuz, at ve eşek eti skandalı yaşandı.
HİLE TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER
Bakanlığın yayımladığı son listede sucuk, kıyma, kavurma, lahmacun, kırmızı et, yoğurt, tereyağı, köfte, kebap, zeytinyağı, bal ve peynir gibi çok sayıda ürün yer aldı.
DOMUZ, AT VE EŞEK ETİ
Bakanlığın açıkladığı listede sucuk, kıyma, kavurma, lahmacun ve kırmızı et gibi ürünler dikkat çekti. Yapılan kontrollerde bu ürünlerin bazılarında at ve eşek eti bulunduğu belirlendi. Sucukta da domuz eti tespit edildi.
SKANDALLARIN YAŞANDIĞI İLLER
Kayseri'de 2, Balıkesir'de 1, Bursa'da 2, Kahramanmaraş'ta 1 firmanın ürünlerinde at ve eşek eti, Sakarya'da 1 firmanın ürününde ise domuz eti tespit edildi.
İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin listesi... 👇
Yoğurt, tereyağı ve sucukta yapılan hileler...
Sucuk, köfte, cantık ve kebapta yapılan hileler...
Kıyma, güveç, kıymada yapılan hileler...
Kıyma, et, lahmacun ve köfte yapılan hileler...
Köfte, zeytinyağı ve balda yapılan hileler...
Peynir ürünlerinde yapılan hileler...
Tereyağı ve peynir ürünlerinde yapılan hileler...
Domuz, at ve eşek eti (tek tırnaklı) tespit edilen ürünler...
At ve eşek eti ile gıda boyası tespit edilen ürünler...