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Ekonomi

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

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Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 81 ilde gıda denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan kontrollerde, taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek tespit edilerek kamuoyuna açıklanıyor.

Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncellerken, gıdada bir kez daha domuz, at ve eşek eti skandalı yaşandı. 

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

HİLE TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER 

Bakanlığın yayımladığı son listede sucuk, kıyma, kavurma, lahmacun, kırmızı et, yoğurt, tereyağı, köfte, kebap, zeytinyağı, bal ve peynir gibi çok sayıda ürün yer aldı.

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

DOMUZ, AT VE EŞEK ETİ 

Bakanlığın açıkladığı listede sucuk, kıyma, kavurma, lahmacun ve kırmızı et gibi ürünler dikkat çekti. Yapılan kontrollerde bu ürünlerin bazılarında at ve eşek eti bulunduğu belirlendi. Sucukta  da domuz eti tespit edildi.

 

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

SKANDALLARIN YAŞANDIĞI İLLER

Kayseri'de 2, Balıkesir'de 1, Bursa'da 2, Kahramanmaraş'ta 1 firmanın ürünlerinde at ve eşek eti, Sakarya'da 1 firmanın ürününde ise domuz eti tespit edildi. 

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin listesi... 👇

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

Yoğurt, tereyağı ve sucukta yapılan hileler...

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

Sucuk, köfte, cantık ve kebapta yapılan hileler...
 

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

Kıyma, güveç, kıymada yapılan hileler... 

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

Kıyma, et, lahmacun ve köfte yapılan hileler... 

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

Köfte, zeytinyağı ve balda yapılan hileler... 

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

Peynir ürünlerinde yapılan hileler... 

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

Tereyağı ve peynir ürünlerinde yapılan hileler... 

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

Domuz, at ve eşek eti (tek tırnaklı) tespit edilen ürünler... 

Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

At ve eşek eti ile gıda boyası tespit edilen ürünler... 

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