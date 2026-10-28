Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 81 ilde gıda denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan kontrollerde, taklit ve tağşiş yapılan ürünler tek tek tespit edilerek kamuoyuna açıklanıyor.

Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncellerken, gıdada bir kez daha domuz, at ve eşek eti skandalı yaşandı.