Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Moskova’da düzenlenen zirveye katıldı. Zirvede çekilen ve Putin’in Cahapo ile arasındaki boy farkını ortaya koyan fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, Chapo’nun ziyaretine ilişkin mesajı da dikkat çekti.

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Rusya’nın başkenti Moskova, 27 Ekim’de Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun 8. Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı toplantıda, doğal gazın ekonomik kalkınmadaki rolü ve küresel enerji sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar ele alındı. Zirveye davet edilen isimler arasında Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo da yer aldı.

Zirveye damga vurdu! Putin'in Chapo ile fotoğrafı gündem oldu

Moskova ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Chapo, Putin’in daveti üzerine Rusya’da bulunduklarını belirtti. Mozambik lideri, paylaşımında 3. Rusya-Afrika Zirvesi’ne katılmak için Moskova’ya geldiklerini ifade ederek iki ülke ve Afrika ülkeleri arasındaki diyaloğun, iş birliğinin ve ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Chapo, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun 8. Liderler Zirvesi’ne de katıldıklarını belirterek enerji kaynaklarının halkların kalkınmasına katkı sağlaması ve ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

O KARE GÜNDEM OLDU

Zirve kapsamında çekilen fotoğraflardan biri ise diplomatik görüşmelerin önüne geçerek sosyal medyada gündem oldu. Putin ile Chapo arasındaki boy farkını ortaya koyan kare, kullanıcıların mizahi yorumlarına neden oldu. Fotoğraf üzerinden yapılan espriler kısa sürede gündeme otururken, Chapo’nun Moskova ziyaretine ilişkin mesajı da paylaşımlarda yer aldı.

Zirveye damga vurdu! Putin'in Chapo ile fotoğrafı gündem oldu

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