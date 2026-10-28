2026-ÖZYES Ek Yerleştirme tercihleri için takvim paylaştı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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Özel Yetenek Sınavı kapsamında üniversitelerin spor programlarında eğitim almak isteyen adayların merakla beklediği 2026 ÖZYES ek tercih takvimi belli oldu. Yayımlanan takvime göre, ÖZYES ek tercih süreci kasım ayının ilk haftasına kadar tamamlanacak. ÖSYM sürecin ayrıntılarını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

ÖZYES ek tercih takvimi açıklandı! ÖZYES ek tercihleri için son gün ne zaman?

2026 Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 28 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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