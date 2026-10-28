En düşük maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklinin ocak zammı için yeni hesap
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında enflasyonun yüzde 2,20 oranında artacağını, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 29,64 olacağını tahmin etti. Peki bu orana göre, memur ve emeklinin ocak zammı ve en düşük maaşlar ne kadar olacak?
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EKİM AYI ENFLASYON TAHMİNİ
Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.
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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini memur ve emekli zammı için de önemli bir ipucu verdi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,64 oranında gelmesi durumunda 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,09 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,09 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 8,03 olarak gerçekleşecek.
EN DÜŞÜK MAAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
Yüzde 10,09'luk zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 928 liraya yükselecek.
Yüzde 8,03'lük zamma göre ise en düşük memur emeklisi maaşı 31 bin 527 liradan 34 bin 58 liraya, en düşük memur maaşı da 70 bin 224 liradan 75 bin 862 liraya çıkacak.
Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|23,73
|4,21
|4,84
|Şubat
|24,16
|2,87
|2,96
|Mart
|25,91
|2,40
|1,94
|Nisan
|28,16
|3,19
|4,18
|Mayıs
|29,40
|1,65
|1,71
|Haziran
|29
|1,04
|0,99
|Temmuz
|29,55
|1,82
|1,78
|Ağustos
|29,49
|1,86
|1,84
|Eylül
|29,66
|2,18
|1,84
|Ekim
|29,64
|2,20