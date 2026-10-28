AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında enflasyonun yüzde 2,20 oranında artacağını, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 29,64 olacağını tahmin etti. Peki bu orana göre, memur ve emeklinin ocak zammı ve en düşük maaşlar ne kadar olacak?

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKİM AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

En düşük maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklinin ocak zammı için yeni hesap

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Domuzdan sucuk yapıp sattılar! Bakanlık skandal markayı açıkladı

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESABI

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini memur ve emekli zammı için de önemli bir ipucu verdi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,64 oranında gelmesi durumunda 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,09 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,09 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 8,03 olarak gerçekleşecek.

En düşük maaşlar ne kadar olacak? Memur ve emeklinin ocak zammı için yeni hesap

EN DÜŞÜK MAAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Yüzde 10,09'luk zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 928 liraya yükselecek.

Yüzde 8,03'lük zamma göre ise en düşük memur emeklisi maaşı 31 bin 527 liradan 34 bin 58 liraya, en düşük memur maaşı da 70 bin 224 liradan 75 bin 862 liraya çıkacak.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 23,73 4,21 4,84 Şubat 24,16 2,87 2,96 Mart 25,91 2,40 1,94 Nisan 28,16 3,19 4,18 Mayıs 29,40 1,65 1,71 Haziran 29 1,04 0,99 Temmuz 29,55 1,82 1,78 Ağustos 29,49 1,86 1,84 Eylül 29,66 2,18 1,84 Ekim 29,64 2,20





| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala