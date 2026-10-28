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Ekonomi

50 bin TL detayı! İsa Karakaş'tan en düşük emekli maaşı için yeni hesap

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Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, canlı yayında emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Emekliye iyileştirme yapılacağını belirten Karakaş, en düşük maaşın 50 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik formülü açıkladı. Karakaş, asgari ücret zammına ilişkin beklentisini de paylaştı.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan Karakaş, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

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EMEKLİYE İYİLEŞTİRME

Emekli maaşlarıyla ilgili bir iyileştirme yapılacağını söyleyen Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu. Biz zaten bekliyorduk. 2027 yılı ne demiştik? 2027 yılı emeklerin yılı olacak, asgari ücretlerin yılı olacak, memurların ve yoksul kesimin yılı olacak. Çünkü 3 sene boyunca bu kişiler ne yaptı? Hiçbir refah payı almadı. Dolayısıyla 2027'den itibaren artık iyileştirmeler olacak. " dedi.

50 bin TL detayı! İsa Karakaş'tan en düşük emekli maaşı için yeni hesap
Başlık Resmi50 bin TL detayı! İsa Karakaş'tan en düşük emekli maaşı için yeni hesap

REFAH PAYI DETAYI

2023 yılından örnek veren Karakaş, "2023 yine seçim yaklaşmıştı. O zamanki zam oranları %15-16'lardaydı. O zaman hükümet ne yaptı? Dedi ki bütün emeklilere oransal olarak ben bu rakamları %25'e yükselteceğim dedi. Sonra emekliler memnun olmadı. Sonra hükümet %30'a çıkardı. Şu anda da hükümetin elindeki bu şablonun uygulanacağını söyleyebilirim. Ocak ayında bir refah payı verilmesi suretiyle bu işin içerisinden çıkabilirler." ifadelerini kullandı.

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50 BİN TL FORMÜLÜ

Refah payı sözü olduğunu hatırlatan Karakaş, "Nedir bu? Bugün itibariyle 25.153 TL. Dolayısıyla sistemi düzeltecek olan mesele şudur. 1 kez seyyanen zam verilir. 25.153 TL'yi verdiğiniz zaman emekliye, 50.000 TL'nin altında bir maaş kalmaz. 50 bin TL çok mu? Hayır. Şu anda yani Ekim ayı açlık sınırı da açıklandığı zaman 40 bin lira civarında mutfak masrafından bahsediyoruz. Sadece mutfak masrafı. Bu anlamda en düşük emekli maaşı 50 bin üzerinde olduğu zaman o zaman emekliler rahat bir nefes alır." ifadelerini kullandı.

50 bin TL detayı! İsa Karakaş'tan en düşük emekli maaşı için yeni hesap
Başlık Resmi50 bin TL detayı! İsa Karakaş'tan en düşük emekli maaşı için yeni hesap

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK

Asgari ücretle ilgili de konuşan Karakaş, "2027 Ocak ayında her halükarda %30'un altında bir asgari ücret güncellemesi beklemiyoruz. Çünkü asgari ücret bugün itibariyle 28 bin TL'lik rakam açlık sınırının çok ötesinde kaldı." şeklinde konuştu.

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