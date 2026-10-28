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Ekonomi

Yüzde 70 zam! Mustafa Destici, en düşük emekli aylığı için rakam verdi

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den emekli maaşlarıyla ilgili bir çıkış geldi. Emekli maaşıyla memur maaşlarını karşılaştıran Destici, "En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı" dedi. Şu an 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 40 bin TL’ye yükselmesi için yüzde 69,84 zam yapılması gerekiyor.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Emekliler ocak ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların zammı 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonla belirlenecek. Hükümetin bu yıl emekli aylıklarına iyileştirme yapacağı konuşulurken, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

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DESTİCİ'DEN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÖNERİSİ

Destici emekli maaşlarıyla ilgili önerisini açıkladı. Emekli maaşlarıyla memur maaşlarını kıyaslayan Destici, en düşük emekli maaşının olması gerektiği rakamı paylaştı.

Yüzde 70 zam! Mustafa Destici, en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Başlık ResmiYüzde 70 zam! Mustafa Destici, en düşük emekli aylığı için rakam verdi

2023 İLE 2026'YI KIYASLADI

Emekli maaşları ile kamu çalışanlarının maaşları arasındaki makasa dikkat çeken Destici, 2023 Ocak ayındaki maaş oranlarını örnek gösterdi. Destici, "2023 Ocak ayında en düşük emekli maaşı 7.500 lirayken, en düşük kamu işçisi ve kamu memuru maaşı 11 bin liraydı. Oran 3'e 2'ydi. Bugün 70 bin liraya 23 bin lira. Oran 3'te 1'in de altında." dedi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 40 BİN TL OLMALI

Mevcut maaşlar arasındaki farkın giderilmesi gerektiğini savunan Destici, 2023 Ocak ayındaki oranın yeniden yakalanması gerektiğini ifade etti. 3'te 2 oranının korunması gerektiğini belirten Destici, "Bize göre en düşük emekli maaşı 40 bin TL'nin üzerinde olmalı." dedi.

Yüzde 70 zam! Mustafa Destici, en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Başlık ResmiYüzde 70 zam! Mustafa Destici, en düşük emekli aylığı için rakam verdi

YÜZDE 69,84 ZAM OLMASI GEREKİYOR

En düşük emekli aylığı şu an 23 bin 552 lira. Tutarın 40 bin TL'ye yükseltilmesi için %69,84 zam yapılması gerekiyor.

  • Mevcut maaş: 23.552 TL
  • Hedef maaş: 40.000 TL
  • Gerekli artış: 16.448 TL
  • Gerekli zam oranı: %69,84
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