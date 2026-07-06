Yastık altındaki altınlarını ekonomiye kazandırmak isteyen yatırımcıların tercih ettiği Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası uygulamasında en çok merak edilen konuların başında teslim edilen altınların hangi hesapta görüntülendiği geliyor. Fiziki altınlarını bankalara teslim eden vatandaşlar, altınlarının hangi aşamada hangi hesapta takip edildiğini ve yatırım hesaplarına ne zaman aktarılacağını araştırıyor. Peki, teslim edilen altınlar hangi hesapta takip edilir, yatırım hesabına ne zaman geçiyor ve kaç adet senet tanımlanıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

Altına Dayalı Kira Sertifikası, gayrimenkul alım satımı ve kiralama esasına dayalı olarak ihraç ediliyor. Yatırımcılar, bu sistemde gayrimenkulden elde edilen kira gelirinden pay alıyor ve getiriler altın fiyatına endeksli Türk lirası üzerinden hesaplanıyor. Altın Tahvili ise klasik devlet tahvili yapısına sahip bulunuyor. Bu yatırım aracında herhangi bir gayrimenkul işlemi yer almıyor. Yatırımcılar, altın fiyatına endeksli Türk lirası cinsinden faiz getirisi elde ediyor. Peki, teslim edilen altınlar hangi hesapta takip edilir?

Teslim ettiğim altınlarımı hangi hesapta takip edebilirim?

TESLİM ETTİĞİM ALTINLARIMI HANGİ HESAPTA TAKİP EDEBİLİRİM?

Talep toplama döneminde bankaya teslim edilen fiziki altınlar ilk olarak yatırımcının vadesiz altın mevduat hesabına kaydediliyor. Teslim edilen 22 ve 24 ayar altınlar, 1000/1000 saflık değerine dönüştürülerek gram karşılığı üzerinden hesaba yansıtılıyor.

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından ise bir sonraki hafta çarşamba günü vadesiz altın mevduat hesabındaki altın karşılığı otomatik olarak yatırım hesabına aktarılıyor. Böylece yatırımcıların hesaplarında Altın Tahvili veya Altına Dayalı Kira Sertifikası oluşturulmuş oluyor.

Teslim ettiğim altınlarımı hangi hesapta takip edebilirim?

TESLİM EDİLEN ALTINLAR KARŞILIĞINDA YATIRIM HESABINA NE KADAR SENET AKTARILIYOR?

Yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesabında bulunan her 1 gram altın için yatırım hesabına 1000 adet Altın Tahvili veya Altına Dayalı Kira Sertifikası tanımlanıyor.

Örneğin, saflık dönüşümü sonrasında hesabına 12,53 gram altın işlenen bir yatırımcının yatırım hesabına 12 bin 530 adet Altın Tahvili veya Altına Dayalı Kira Sertifikası aktarılıyor.

Teslim ettiğim altınlarımı hangi hesapta takip edebilirim?

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI YATIRIM HESABINA NE ZAMAN GEÇİYOR?

Fiziki altınlar karşılığında oluşturulan Altın Tahvili veya Altına Dayalı Kira Sertifikası, talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günü yatırımcıların yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor.

Senetlerin yatırım hesaplarına geçeceği kesin tarih ise her ihraç dönemi öncesinde yayımlanan ihraç duyurusunda yer alıyor. Bu tarih aynı zamanda ihraç tarihi veya valör tarihi olarak belirtiliyor.