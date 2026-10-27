Bitcoin’i satanlar ne alıyor? İlk sırada sürpriz yok

Kripto yatırımcılarının yüzde 56’sı son bir yılda başka yatırım araçlarına yöneldi. Paribu’nun araştırmasına göre, kriptodan çıkanların ilk tercihi yüzde 26 ile altın olurken; yüzde 19’u hisse senedi ve borsaya, yüzde 9’u ise TL mevduata geçti. Yatırımcıların yüzde 47’si kripto piyasalardaki düşüş, belirsizlik ve oynaklığı gerekçe gösterirken, yüzde 38’i kârını realize etmek istedi. BTC bu yıl, 27 Ekim itibarıyla %9 değer kaybetti ve 80 bin dolara geriledi.

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Kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Türk yatırımcıların tercihlerini de değiştirdi. Sektörün nabzını ölçen ‘Paribu Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması’nın 2026 sonuçları açıklandı. Buna göre, kripto işlemi yapan yatırımcıların yüzde 56’sı son bir yılda yatırımlarını başka bir araca aktardı. Kripto varlıklardan çıkışta ilk sırayı altın alırken, hisse senedi ve borsa ikinci, TL mevduat ise üçüncü sırada yer aldı.

ALTIN İLK SIRADA

Temmuz-Ağustos 2026 döneminde Paribu ve FutureBright Group iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, kripto yatırımlarını başka bir araca taşıyanların yüzde 26’sı altını tercih etti.

Hisse senedi ve borsaya yönelenlerin oranı yüzde 19 olurken, TL mevduata geçenlerin payı yüzde 9’da kaldı.

Dövize geçişi tercih edenlerin oranı ise yüzde 2 olarak ölçüldü.

Buna karşılık, kripto varlıklarını başka bir yatırım aracına taşımayanların oranı yüzde 44 oldu.

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ÇIKIŞIN İKİ TEMEL NEDENİ VAR

Araştırma, kripto varlıklardan çıkışın arkasındaki sebeplerini de ortaya koydu. Yatırımını başka bir araca aktaranların yüzde 47’si kripto piyasalarındaki düşüş trendini, belirsizliği ve yüksek oynaklığı gerekçe gösterdi. Katılımcıların yüzde 38’i ise kripto yatırımlarında elde ettiği kârı realize ederek kazancını güvence altına almak istediğini belirtti.

VERGİ ETKİSİ SINIRLI

Diğer yatırım araçlarının daha yüksek veya daha güvenli getiri sunduğunu düşünenlerin oranı yüzde 13 olurken, yasal düzenlemeler ve vergilendirmeye ilişkin endişeleri sebebiyle yatırımını taşıyanların payı yalnızca yüzde 2’de kaldı.

Böylece araştırma, yatırımcıların tercihlerinde düzenleme ve vergi kaygılarından çok piyasa koşullarının ve kârı koruma isteğinin etkili olduğunu gösterdi.

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KRİPTO İŞLEMİ YAPANLAR

Öte yandan araştırma, kripto varlıklara yönelik ilginin Türkiye’de uzun vadeli yükselişini sürdürdüğünü de ortaya koydu. Bugüne kadar en az bir defa kripto para işlemi yaptığını belirtenlerin oranı 2020’de yüzde 1 iken, 2021’de yüzde 8’e, 2022’de yüzde 13’e ve 2023’te yüzde 25’e yükseldi. Bu oran 2024’te yüzde 27, 2025’te yüzde 31 ve 2026’da yüzde 37 olarak kaydedildi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 63’Ü…

Son bir yılda 6 puan artan kripto işlem deneyimi oranına karşılık, araştırmaya katılanların yüzde 63’ü bugüne kadar hiç kripto para işlemi yapmadığını belirtti. Toplam bin 999 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma, kripto varlıklarda yatırımcı tabanının büyüme potansiyelini koruduğuna işaret etti.

Geçen yıl 87 bin 500 dolardan kapanış yapan BTC, 27 Ekim işlemlerinde 80 bin dolara yakın görünümünü koruyor. BTC’nin 2026’da bugüne kadarki değer kaybı ise yaklaşık yüzde 9 olarak gerçekleşiyor.