Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem
23.10.2017 - 08:39 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Ziyaretali kırsalında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Etiketler : İran,deprem,
513541 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513541.aspx
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