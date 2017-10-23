Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.