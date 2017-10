Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık referandumunun ardından bölgede gerilimi her geçen gün biraz daha artırıyor. Kadir Has Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Kasım Han “IKBY lideri Mesud Barzani bir kumar oynadı ve en azından bu turu kaybetti. Kendisi, partisi ve ailesi adına konsolide olmak için geri çekiliyor. Böyle bir durumda kalmış bir lider akıllıysa stratejik olarak geri çekilir. Bugünkü şartlarda kendi yönetimini devam ettirebilmesinin imkânı yok. Kaldı ki uzunca bir zamandır seçimsiz olarak koltuğunda oturuyor. Hâlbuki yaptıkları sözde referandum bir demokrasi argümanı üzerine dayandırılmaya çalışılıyordu. Yerinde seçimsiz oturan bir liderin bunun üzerinden bir mağduriyette bulunması çok güç. Ayrıca bugün son gelişmeler sebebiyle Kerkük’ün kaybedilmiş olması da Barzani’yi siyaseten zayıflatmış durumda. Kuzey Irak’ta şu anda bir iç çekişme olduğu aşikar. Bu sebeple Barzani önce ortadan kaybolmayı ardından onun yokluğunda ‘bakın ben olmadığım da işler nasıl sarpa sarıyor, kimse uzlaşamıyor, demek ki benim geri dönmem lazım’ diyebilir ve bu büyük fiyaskodan sonra bir kurtarıcı olarak kaybettiği rolüne dönmeye çalışabilir. Ancak tabii bu sadece Kuzey Irak’taki iç gelişmelerin değil, bölgedeki daha büyük aktörlerin siyasetlerinin ne olacağına dair yakından alakalıdır. Buradan kasıt sadece Irak Merkezî Yönetimi değil, Türkiye, İran, hatta Rusya ve ABD’dir” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mithat Baydur ise “Barzani çekildi fakat bu Barzani ailesinin hemen çekildiği anlamına gelmiyor. Oğullarından bir biri Peşmerge istihbaratının başında, diğeri ağır silahların. Siyaseten ve askeri olarak büyük ölçüde denetimi sürdürdüğünü görüyorduk. Ancak Barzani yanlış bir hesap yaptı. Bu sebeple çekilmiş olması da sürecin tabii bir sonucu. Bundan sonra 2015 yılından beri toplanamayan IKBY Meclisi yeniden işlerlik kazanacak. Meclis ABD’nin bölgedeki gelişmelere göre Peşmerge ile olan dirsek temasını sürdüreceğini hatta PKK ile Peşmerge arasında bir bağ kurmaya yönelik çabalar içersine girebileceğini söyleyebiliriz. Haşdi Şabi örgütünün özellikle Kerkük’te belirleyici konuma gelmiş olmasını bölgede 5 üssü bulunan ABD’nin buna çok seyirci kalmayacağını düşünüyorum. Şu an itibariyle küresel güçler Rusya, İngiltere ve ABD’nin ‘bekle-gör’ politikası izlediklerini görüyoruz. Biraz IKBY içerisindeki bu kendini yenileme yeniden bir başkalaşım geçirme sürecinden sonra bölgedeki küresel güçler sahnedeki aktörlerine yeni bir takım hamleler yapacağını da söyleyebiliriz” dedi.