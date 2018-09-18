Almanya'nın doğu eyaleti Saksonya'nın Chemnitz şehrinde çıkan olaylarda bıçakla yaralanan kişinin daha sonra hastanede ölmesi üzerine ırkçılar uzun süre kenti eylemleriyle yaşanmaz hale getirmişti.
'Chemnitz' hamlesi: Görevden alındı
18.09.2018 - 19:19 | Son Güncelleme: 18.09.2018 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevinden alındı.
Etiketler : almanya,chemnitz,
580956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/580956.aspx
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