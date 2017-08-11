Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarına başvurular 14 Ağustos’ta başlıyor. Üniversiteli gençlerin barınmak için öncelikli tercihi olan KYK yurtlarına başvurular 20 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek. Başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgi ise yurtkur.gsb.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Kılavuzu”ndan alınabilecek. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine e-Devlet üzerinden güncelleyebilecek. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 11 farklı kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacak. Başvuru sonuçları yurtkur.gsb.gov.tr kurumsal internet adresinden duyurulacak.

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DE YURT BAŞVURUSU YAPABİLİYOR

KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran 2017 tarihinden önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran öğrenciler de (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ara sınıf olarak 14-20 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.

ÖĞRETİM BİLGİLERİ MUTLAKA E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLMELİ

Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

YURT BAŞVURULARI e-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YURT BAŞVURU İŞLEMİNİ DAHA SONRA YAPACAK OLAN BAŞVURU TÜRLERİ

2017-2018 öğretim dönemi için 30 Haziran 2017 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkanları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları ileriki bir tarihte alınacak. Başvuru ile ilgili tüm bilgilere yurtkur.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Burs ve kredi başvuruları ise yurt başvuru ve kayıt işlemlerinin sonlanmasının ardından ilerleyen tarihlerde kamuoyuna duyurulacak.