Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yeni sistem nihayet açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “TEOG’un kaldırılması lazım” isteği 19 Eylül’de gerçekleşmişti. TEOG yerine gelebilecek yeni modeller tartışılırken; 1 milyon 200 bin öğrenci ve velilerinin uzun süredir merakla beklediği yeni sistem bütün detaylarıyla Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklandı. Stresi kaldıracak, basit, kolay anlaşılır bir sistem getirdiklerinin altını çizen Bakan Yılmaz, yeni imtihanın adını ve detaylarını şöyle açıkladı: Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahallî Yerleştirme Sistemi’ni getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz, adresine en yakın okuluna yerleştirilecek. Öğrenci hangi liseye gideceğini önceden bilecek. Başvuru esnasından bir ekran gelecek. Ekrandan 5 tercihte bulunulacak. Bunların içinde Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi olacak. Öğrencilerin yüzde 90’ı bu sistemle yerleşecek. Yeni sistemin kısa adı ise veli tercihli “Serbest Kayıt Sistemi” olacak. Tercih edilen okulların kontenjanı dolduğunda öğrencinin okul başarı puanı esas alınacak.

NİTELİKLİ LİSELER İÇİN MERKEZÎ SINAV

Farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza isteyen 8’nci sınıf öğrencilerimizin girebileceği sınavlar hazırladık. Nitelikli okullar diyoruz. Bu liselerin ismini ve sayısını mayısta açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınava girmeden önce hangi okulların sınavla aldığını bilecek. Bu sınava isteyen öğrenci girecek. Hepsi bulunduğu illerde yapılacak. Sınav yerelde yapılacak ama bütün sorular merkezden Bakanlığımız tarafından hazırlanacak.

SINAV HAZİRANIN İLK HAFTA SONU

Sınav, haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak. Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. İmtihan, temel dersleri içerecek. Toplam 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek. Sınavı; 6, 7 ve 8. sınıf ders müfredatına ve ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız. Neticeleri de haziran ayı içerisinde ilan edeceğiz.

Bakan Yılmaz, yeni yılda 20 bine yakın öğretmen alınacağını da sözlerine ekledi.

KİM NE DEDİ?

UZMAN:Olumlu bir değişim

Yeni sistem ile ilgili görüşlerini belirten Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi “Çocukların sınav stresini yaşamayacak olması olumlu oldu. Herkesin istediği türden okula gidebilecek olması ‘imam hatibe yönlendirmek isteniyor’ şeklindeki kaygıları da ortadan kaldırdı. Bölge okullarda kontenjan dolu olursa yerleştirilirken okul puanına göre yerleştirme yapılacak. Bu durum biraz daha özel okulların yolunu açabileceğini ya da devlet okullarında öğretmenin üzerinde baskı oluşturabilir. Sınavda 60 soru biraz az olabilir ama ilk olduğu için ilerde düzenleme yapılabilir. Genel itibarıyla yeni sistemi müspet buluyoruz” diye konuştu.

VELİ: ‘OKULLAR HAVADAN ÖĞRENCİLERE NOT VERECEK’

TEOG’un ardından gelen sistemi eski Anadolu Sınavı’na benzeten veli Çiçek Dikmen “Okulda başarılı olan çocuk mahallesindeki en iyi okullara gidecek. Ama geç anlayan, biraz daha başarısı düşük öğrenci istemediği, etrafındaki başka bir okula yazılmak zorunda kalacak. Ayrıca, okulların diğer okullardan daha iyi olma adına sınavları kolaylaştırması, çocuklara havadan not vermesi gibi durumlar ortaya çıkacak. Bazı öğrenciler biliyorum, hiç doğru düzgün okula gitmemiş ancak, puanları 100. Bu şekilde hem okulun ortaöğretim başarı puanı hem de öğrencinin puanı yüksek olacak” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ: İstediğin okula giremeyeceksin stres artacak

Serbest Kayıt Sistemi’ni yorumlayan öğrenci Mert Erdem, stresin azalacağını düşünmediğini söyledi. Erdem “TEOG’da çok stres yoktu. Sınavda başarılı olamayan öğrenci okuluna devam ediyordu. Sınav başarılı öğrenciyle başarısız öğrenciyi eliyordu. İyi okullara daha fazla öğrenci talep göstereceği için o okula giremeyeceksin. Aslında yine ortada bir imtihan ve stres olacak” şeklinde konuştu.