Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması) İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var."
Hava Kuvvetleri'nden Kılıçdaroğlu açıklaması
23.04.2017 - 20:17 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 20:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması ile ilgili açıklama yaptı.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,chp,orgeneral ünal,
467261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467261.aspx
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