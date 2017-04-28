78 personel için gece saat 01.00 sıralarında bir Rus askeri uçağı Atatürk Havalimanı'na indi. Türk askeri konvoyu eşliğinde havalimanına gelen 78 kişi uçağa binip Moskova'ya uçtu.
Batan Rus gemisinin personeli ülkelerine gitti
28.04.2017 - 03:32 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz'de Togo bayraklı canlı hayvan taşıyan gemiye çarpıp batan "Liman" adlı Rus askeri gemisinin kurtarılan 78 personeli ülkesine gitti.
Etiketler : rus gemisi,batık,
468446 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468446.aspx
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