Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 1 milyon 174 bin 427 öğrencinin katıldığı TEOG’da Batman İMKB Ortaokulundan 16 öğrenci birinci oldu.

Okul tarihinde daha önce böyle bir başarının yaşanmadığını belirten okul yetkilileri, öğrencilerinin başarısından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Torunu, Beyzanur Kiper’in sınavda birinci olduğunu belirten ve kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Şehmus Kiper, “Torunumdur biz bakıyoruz ona. İMKB Ortaokulu’ndaki idareci ve öğretmenlerden Allah razı olsun. Onların da gerçekten çok büyük katkısı oldu. Bu sene biliyorsunuz dershaneler olmadığı halde çocuklarımız bu seviyeye geldiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzla gurur duyuyoruz. Güneydoğu da zor şartlar altında kız çocuklarımızı okutmaya gayret ediyoruz ve devletin kız çocuklarımıza yardım etmesini istiyoruz” dedi.

TEOG’a hazırlık sürecinde oldukça fazla çalıştığını belirten Beyzanur Kiper, “Bu sınav döneminde baya çalıştım. Öncelikle aileme ve yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve ikinci ailem olan öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte hiç beni yalnız bırakmadılar ve her zaman yanımda oldular. Bu başarı sadece benim değil hem öğretmenlerimin hem de ailemin desteğinin sonucudur. Herkese çok teşekkür ederim çok mutluyum ve gururluyum” diye konuştu.



“Çok değil düzgün çalışmak önemli”

TEOG’da elde ettikleri başarıyla gururlandıklarını anlatan Miray İnci Başaran ve Edanur Çetin ise, şunları kaydetti:

“2016-2017 öğretim yılında 2’nci dönem TEOG’da bütün sorulara doğru cevap verdik. Devlet okulunda bu başarıyı yakalayan çok az insan oluyor. Hocalarımızın desteği çok önemliydi. İyi bir dershaneye rastlayamadık ama 4 yıldır yanımızda olan hocalarımız vardı. Çok çalışmak önemli değil önemli olan düzgün çalışmak.”