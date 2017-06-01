Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi, bir Doçka uçaksavar mevzisi imha edildi.
Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
01.06.2017 - 11:54 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan bölgesindeki hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etiketler : tsk,hava harekatı,
478318 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478318.aspx
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