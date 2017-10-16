Güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine ulaşan tank ve zırhlı personel taşıyı yüklü askeri konvoyun, eskort eşliğinde sınırdaki askeri birliklere gönderildiği ve takviye amaçlı sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
16.10.2017 - 14:23 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sınırın sıfır noktasında bulunan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine askeri araç ve tank sevkiyatı devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye sınırı,
511717 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511717.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER