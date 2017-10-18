Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Gülhane Külliyesi'nde düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu. Yıldırım, üniversitelerin sadece bir eğitim değil öz güven kazanılan, küresel düşünme, muhakeme etme, analitik sorgulama yeteneğinin geliştirilmesini sağlayan yerler olduğuna da işaret etti. Mühendislikte sadece üç katlı integralleri çözmenin hayatta bir yere uygulanamayacağını ama hayatta karşılaşılan sorunların burada edinilen muhakeme yeteneğiyle daha kolay çözülebildiğini belirten Yıldırım, "O yüzden üniversitelerimizin sadece bir okul olarak düşünülmesi çok büyük eksiklik olur. Üniversitelerimizi aynı zamanda hayata, olaylara bakışı çok daha sağlıklı hale getiren ve insanı geliştiren, öz güvenini artıran çok önemli kurumlar olarak görmemiz lazım." diye konuştu.

Yıldırım, üniversitelere ilişkin sınav sisteminde bir değişikliğe gidilerek, sistemin basitleştirildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "YÖK Başkanımızın tabiriyle iki ayrı zamanda yapılan sınavlar, bir günde iki oturum şeklinde tamamlanacak ve böylece öğrencilerin stresi ikiden bire düşecek. Biraz daha azalmış olacak. Ama asıl problem, üniversitelere girişin sadece sınava endekslenmesi olmamalı. Yani o gün, 24-25 Haziran'da veya o tarihte yapacağımız sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı. Ne olmalı? Ortaokuldan liseden birikimimiz ne ise o birikimimiz artı o sınavda elde edeceğimiz sonuçlarla oluşan bir başarı seviyesi belirleyici olmalı."

"Bunu dikkatle inceleyeceğiz"

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında sınavların kalkmasına yönelik öneride bulunduğunu belirterek, "Kendisi de bir akademisyen. Tabii ki akademisyen olduğu için söylediğine biraz daha dikkatle bakmak lazım. Biz de bunu dikkatle inceleyeceğiz." dedi.

Liseden mezun olarak üniversiteye girecek öğrencilerin sayısıyla üniversitelerin alacağı öğrenci sayısının hemen hemen birbirine eşit olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir sorunumuz yok. Bu ne demektir, ne kadar mezun olduysa o kadar üniversiteye girebilir ama unutmayalım 2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencilerimiz var. Deniyor, girememiş, bir daha deniyor, bir daha deniyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Tabii bir milyon mezun var, bir milyon kapasite var yaklaşık olarak ama herkes 185 üniversitenin 10 tanesine gitmek istiyor. İşi nasıl çözeceğiz, dolayısıyla burada bir seçim metoduna ihtiyaç var. Öyle veya böyle en azından kısa vadede. Dolayısıyla orta ve uzun vadede sınavın yegane belirleyici olacağı bir yöntemden de elbette ki şartlar oluştuğunda vazgeçilebilir."

"Velilerden de öğrencilerden de görüş alıyoruz"

Başbakan Yıldırım, TEOG'a yönelik, "TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunu velilerle vatandaşlarla paylaştık ama bunun üzerinden çeşitli tezviratlar, propagandalar yapılıyor. 'Eğitim sistemi altüst oldu, şöyle oldu, böyle oldu.' Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler, okullarında okumaya devam ediyor. Bizim yapacağımız, muhtemelen bir hafta içerisinde de bunun detaylarını anne baba, velilerle paylaşacağız, TEOG'da da öğrencilerin sınav stresinden dolayı yanlış yapmalarının önüne geçecek, daha konforlu bir şey getiriyoruz." diye konuştu.

TEOG'un bir merkezi yerleştirme sınavı olmamasına rağmen zaman içerisinde böyle algılanmaya başladığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti: "Halbuki öğrenciler her yıl birinci dönem üç, ikinci dönem üç sınav oluyorlar. Yazılı, sözlüler de var ve onların ortalamasından da bir sınıf geçme notu oluyor. Bunların hepsinin ortalaması da ilk dörtte başarı notu, ikinci dörtte de başarı notu oluşuyor ve nihayet son dörtte, liseye geçişte de bir ölçü elde ediliyor. Şimdi bunun nasıl yapılacağına dair bir karar vereceğiz. Buradaki yapılacak sınavların en az iki tanesinin başlangıçta merkezi sistemle yapılması ve değerlendirmelerin genel başarı ortalamasına dahil edilmesi. Farklı alternatiflerimiz de var.

Bütün bunları uzmanlar değerlendiriyor, gözden geçiriyor, artılarını eksilerini ortaya çıkarıyorlar. Başka ülkelerdeki başarılı uygulamaları araştırdılar, getirdiler. Velilerden de öğrencilerden de görüş alıyoruz ve inşallah mükemmel değil ama iyi bir şey ortaya çıkacak. Biz hep şuna inanıyoruz, mükemmel iyinin düşmanıdır. Mükemmeli hiçbir zaman elde edemezsiniz. İyiyi başardığınız zaman maksat hasıl olmuş olur."