Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vize krizinin çözümü için Türkiye'ye gelen ABD heyetinin sunduğu şartlara karşılık Erdoğan da Türkite'nin şartlarını açıkladı.

TRT World Forum canlı yayınında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

ERDOĞAN ABD'DEN FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İ İSTEDİ

Bizi emir kulu gibi görüp, "birisi var içeride onu bize verin". Ya onu alacaksan önce kendindekini bize ver. Seninki yargıdan geçmemiş çiftlikte duruyor. Sen çiftliktekini ver bakalım. İşte en son açık net örnek. Vize meselesi, kalkıyor büyükelçi diyor ki 'vizeleri kaldırdık' Kim bu büyükelçi ya. O zaman ben stratejik ortaklığımı masaya yatırırım. Şimdi 2 günüdür görüşmeler yapıldı. Bakalım nereye varacak. Bu duruşlar önem arz ediyor.

"ABD'DE FETO DENİLEN BİR ADAM VAR ORADAN 170 ÜLKEYİ İDARE EDİYOR"

Şu anda, çok açık konuşuyorum, 99'da Amerika'ya giden Feto denilen adam Pensilvanya'da 400 dönüm arazi kendisine tahsis edildi veya satın aldılar bilmem. Oradan 170 ülkeyi bu adam idare ediyor. Tabii bu adam sembolik, idare edenler başka. Koyarsın ön tarafa birisini, suflörler arkadan işi idare ederler, yoksa onun idare edebilecek kabiliyeti de yok gücü de yok bakma. Ama işi öyle götürdüler ve götürüyorlar.

"DARBEDEN SONUÇ ALAMAYINCA ARAMAYA BAŞLADILAR"

Darbe girişiminde bulunulmasına rağmen, demokratız diye geçinen ülkelerden, inanın bizi 3 gün, bir hafta sonra aramaya başladılar. Baktılar ki darbe netice getirmedi, bu defa arayarak, dostlar alışverişte görsün kabilinden bize 'geçmiş olsun' demeye başladılar. Böyle bir şey olabilir mi?

"ABD, PYD/YPG'YE VERDİĞİ DESTEĞİ ÇEKSİN"

Erdoğan ABD'yi PYD ile YPG'ye destek vermekle suçladı ve sordu:



PYD/YPG'yi DEAŞ denilen bir terör örgütüne karşı kim yanına alıyor? Amerika. Şimdi bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle ıslah etmek, yok etmek akıl karı mıdır? Ben bunu Sayın Trump'a söylediğim için burada da açık açık söylüyorum.