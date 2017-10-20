Mabeyn Köşkündeki kabul, basına kapalı yaklaşık 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkünde Yusuf Kalla'yı kabul etti
20.10.2017 - 20:08 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 20:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yusuf Kalla'yı Mabeyn Köşkünde kabul etti.
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512972 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512972.aspx
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