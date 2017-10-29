Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Başkanını kabul etti
29.10.2017 - 16:35 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Yeşilay Genel Başkanı,Prof. Dr. Mücahit Öztürk,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,
515282 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515282.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER