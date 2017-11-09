Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Bassil ile telefonda görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Bassil ile telefonda görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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