Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Bassil ile telefonda görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.