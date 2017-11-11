Sanayi Bakanı Faruk Özlü cam filmi ile ilgili konuştu. 'Araçlarda cam filmiyle ilgili, polisin görüntü alabileceği bir kriter getireceğiz' dedi.
Hükûmetten cam filmi açıklaması
11.11.2017 - 22:10 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 22:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Özlü cam filmi ile ilgili konuştu. 'Araçlarda cam filmiyle ilgili, polisin görüntü alabileceği bir kriter getireceğiz' dedi.
Etiketler : cam film,faruk özlü,sanayi bakanı,
518807 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518807.aspx
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