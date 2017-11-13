Almanya’da yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Ağbal’ın cenazesi yarın Çorum Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da katılması bekleniyor.
Bakan Naci Ağbal’ın acı günü
13.11.2017 - 13:44 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın amcası Ahmet Ağbal hayatını kaybetti.
Etiketler : Maliye Bakanı,Naci Ağbal,Ahmet Ağbal,
519183 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519183.aspx
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