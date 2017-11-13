Almanya’da yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Ağbal’ın cenazesi yarın Çorum Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da katılması bekleniyor.