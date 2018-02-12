Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-Devlet soy ağacı ne zaman açılacak? gibi aradıklarınız bu haberde. E-Devlet tarafından başlatılan alt üst soy bilgisi uygulaması sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi soylarını 1800'lü yıllara kadar öğrenmiş oldu. 08.02.2018 tarihinde E-Devlet üzerinden hizmete açılan Alt-Üst Soy Raporu uygulaması, akşam saatlerine kadar aşırı yoğunluktan hizmette aksamalar olmuş ve gece 02:00'ye kadar binlerce vatandaş soy ağacı sorgulamalarına devam etmişti. 02:00 - 04:00 arası yoğunluğun dineceğini varsayan vatandaşlar ise bu saatler arası Alt-Üst Soy Raporu sorgulamasını yapmış; ancak o saatlerde de aşırı talep olmasından dolayı yine hizmette gecikmeler yaşanmıştı. Sistemde yaşanan sorunların ardından geçici olarak soy ağacı hizmeti; kısa süre sonra yeniden kotalı olarak hizmete açılacağı duyuruldu. Vatandaşlar ise günlük kotalı olarak hizmet verecek Alt-Üst Soy Raporu, soy ağacı sorgulama işlemlerinin ne zaman, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Soy ağacı uygulaması hizmete açılır açılmaz nasıl sorgulanacağı burada yer alacak. İşte Alt-Üst Soy Raporu uygulaması ile ilgili merak ettikleriniz...

Alt Üst Soy Raporu Soy Ağacı Sorgulama işlemlerinizi buraya tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz

Soyağacını öğrenmek için siteye 4 milyon kişi girmiş!

E-Devlet sistemini kilitleyen “Soyağacı” meraklılarına dair rakamlar ortaya çıktı. Milliyet`ten Musa Kesler`in haberine göre, E-Devlet sayfasını 4 milyon kişi ziyaret etti.



Soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır.

Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır."

Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılıyor?

Soyağacını öğrenmek isteyenlerin, e-devlet sitesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor.

Buradaki ekrandan Alt Üst Soy Listesi açılabiliyor. Bu ekrandan ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden soy ağacı sorgulama açıklaması

08.02.2018 tarihinde saat 14:00'da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2018 tarihi saat 02:00'e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Sistemin kapatıldığı uyarısı.

Soy ağacı sorgulama ekranı.

Hangi yıllara kadar soyağacı çıkarılıyor?

Sayfaya girenler 1800`lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etmeye imkanı bulabiliyor.