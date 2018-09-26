Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, Almanya ve Türkiye’nin aday olduğu Euro 2024’ün hangi ülkede yapılacağına ilişkin kararı yarın açıklayacak. Kritik açıklama öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye koşulları yerine getirdi. Adil bir değerlendirme bekliyoruz” dedi.