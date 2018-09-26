UEFA, Almanya ve Türkiye’nin aday olduğu Euro 2024’ün hangi ülkede yapılacağına ilişkin kararı yarın açıklayacak. Kritik açıklama öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye koşulları yerine getirdi. Adil bir değerlendirme bekliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması
26.09.2018 - 13:42 | Son Güncelleme: 26.09.2018 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye koşulları yerine getirdi. Adil bir değerlendirme bekliyoruz" dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,EURO 2024,
582010 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/582010.aspx
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