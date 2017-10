Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve hangi gün? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, 9. haftada futbolseverler dev bir maçı heyecan içerisinde bekliyor: Galatasaray Fenerbahçe... Peki Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve hangi gün? Ligde oynadığı sekiz maçın yedisini kazanıp bir maçtan da beraberlikle ayrılarak ligin zirvesinde kazık çakan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçının saati, günü ve tüm detayları ise bu haberde yer alıyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve hangi gün? ile ilgili detaylar...

Galatasaray'da derbi öncesi çıt çıkmıyor

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi yönetici, teknik heyet ve futbolcularla ilgili konuşmak ve yorum yapmak yasaklandı. Futbolculardan Gomis, Maicon, Muslera ve Feghouli medya kuruluşlarına son röportajlarını önceki gün verirken, Başkan Dursun Özbek ne olursa olsun kurmaylarına demeç vermemelerini herhangi bir atışmaya girmemelerini söyledi. Östersunds maçından bu yana maçlara gitmeyen Dursun Özbek, derbi öncesinde de sessizliğe büründü. Dün Altınbaş Üniversitesindeki etkinliğe katılan ardından “Engelleri aşıyoruz” lansmanı kampasımında Türk Telekom Stadı’nın yolunu tuttu.



> Soru aldırmadı



Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesinde “Sadece güzel derbi olmasını bekliyoruz” yorumu yapan ve F.Bahçe maçıyla ilgili sorulardan kaçan Dursun Özbek, “Engelleri aşıyoruz” lansmanında sahneye dahi çıkmadı. Eşi Mesude Özbek’e de soru aldırmayan Galatasaray Başkanı, sonrasında basın mensuplarının yanından hızlıca uzaklaştı. Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın ise, muhabirlerle esprili bir sohbet gerçekleştirirken, derbiyle ilgili soru almadı ve konuşmayı maçtan sonraya bıraktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in derbi öncesi oluşabilecek herhangi bir kaosun önüne geçmek için bu önlemi aldığı öğrenildi.







> Galatasaray iyi yolda



Derbiye yönelik konuşmayan Dursun Özbek, mali konularla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı “Hangi düzeni kurarsanız kurun eğer bozuk bir mali yapıyla yürüyorsanız başarı şansınız yok. Bu manada gayrimenkullerin geliştirilmesi suretiyle bir çalışma yaptık. Bu projeler başarıyla sürmektedir. Hiç endişe etmeyin Galatasaray çok iyi yolda. Galatasaray kısa zamanda bu projelerin meyvelerini toplamaya başlamıştır. Daha güzel günler bizi bekliyor” diye konuştu.

Sıfır sıkıntı

Tarihî rakibi Fenerbahçe’yi ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, puan farkını 11’e çıkarmanın planlarını yapıyor. Dev derbi öncesi Igor Tudor sahaya süreceği 11’den 10 ismi belirledi. Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli ve Gomis’i tahtaya yazan Hırvat çalıştırıcı son formayı Selçuk, Tolga ya da Rodrigues’e verecek. 2 haftadır dinlendirilen ve derbiye hazırlanan Tolga, Tudor’un ilk tercihi. Ancak Tolga’nın maç eksiğine bağlı fiziksel formsuzluğu tespit edilirse genç teknik adam tercihini diğer seçeneklerden yana kullanacak.



> Rodrigues mi Selçuk mu?



‘Rodrigues mi Selçuk mu?’ sorusu da yarın netleşecek. Arka adalesinde sertleşme olan ve Konya maçının tamamlayamayan Rodrigues, çalışmada formda olduğunu gösterirse, oyun şablonu da buna göre şekillenecek. Ön plana Selçuk çıkarsa da, Cimbom Konya maçındakine benzer bir oyun şablonuyla sahada olacak. Şu an için 3 ayrı 11 ve kurgu planı bulunan Tudor bunlara bağlı olarak maçın gidişatına göre B, C planlarını da oluşturuyor. Kendinden emin olan Hırvat çalıştırıcının oyuncularına ve planlarına güveni de tam. Tudor, yönetim kanadına da “Endişeniz olmasın Bu zamana kadar izlettiğimiz G.Saray’ı göreceksiniz” mesajını yolladı.

Bu derbi başka

Kötü gidişe Yeni Malatya galibiyetiyle dur diyen Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler bir günlük iznin ardından Galatasaray mesaisine start verirken özellikle takımın yenilerini büyük bir heyecan sardı. Kariyerlerinde ilk defa Galatasaray derbisine çıkacak olan Kameni, Isla, Neto, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen ve Soldado arkadaşlarından bu dev maçla ilgili anılarını dinleyip bilgi alırken, Josef’in “Bu maçta gol atan tarihe geçer” sözleri herkesin motivasyonunu arttırdı. Josef, “Bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun. Galatasaray derbisi bambaşka bir tecrübe. Ne dediğimi sahaya ayak bastığınızda çok daha iyi anlayacaksınız” ifadesiyle maçın önemine vurgu yaparken, “Gerçek Fenerbahçeli olmak Galatasaray’a gol atmaktan geçer, ben bunu başardım” dedi.





> Tek hedef, tek yürek



Fenerbahçe’nin en kıdemlisi Volkan Demirel de takım arkadaşlarıyla derbi tecrübelerini paylaşırken, “Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Camia için bu derbinin önemi her maçın üzerindedir. Hepiniz bunu iyi kavrayın ve ona göre mücadele edin. Galatasaray maçlarının kahramanları kulüp tarihinde unutulmayanlar arasında yer alır” diye konuştu. Kaptanlardan Mehmet Topal, “Tribünlere kulaklarınızı tıkayın, sabırlı ve disiplinli olun” derken, Hasan Ali de, “Rakip oyuncuların sizi sinirlendirmesine asla izin vermeyin” hatırlatmasında bulundu. FB TV ekibi kritik derbi öncesi, eski zaferlerden oluşan özel videolar hazırladı. Samandıra’daki bütün ekranlarda sürekli olarak bu görüntüler dönmeye başladı. Taraftarlar da derbi için hazırlıklara başladı. Tribün gruplarının takıma destek için Samandıra’ya çıkarma yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe derbide Galatasaray'a ilki yaşatmak istiyor

Gözler de akıllar da ligde pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde. Tabii ki skor herkesi etkileyecek. Galatasaray kazanırsa takipçileriyle arasındaki farkı açacak ve alıp başını gidecek. Fenerbahçe galip gelirse şampiyonluk dengesi tekrar düzenlenecek, açılan makas biraz kapanacak. Derbiler teknik adamların motivasyon konusunda en rahat oldukları maçlardan biridir. Hele ki bir taraf favori ve ciddi bir seriye sahipte. Tıpkı Galatasaray gibi. Sezona süper giren ve yenilgisiz olan sarı-kırmızılıların 12 maçtır mağlubiyetinin olmaması Fenerbahçe’yi ekstra cezbeden bir durum.

> Sıradaki gelsin!

Tarihinde Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı yeni statlarında açılışlar (ilk galibiyetler) bulunan Kanarya, geçen sezon zirveye oynadığı takımlara karşı benzer bir durum sergilemişti. Neydi onlar? Ocak ayında Başakşehir’in 26 maçlık yenilmezlik serisine Kadıköy’de son verilmişti. Beşiktaş yeni stadı Vodafone Park’ta hiç yenilgi yüzü görmemişti. Lig, Avrupa kupası ve Türkiye Kupası’nda bileği bükülmüyordu. Beşiktaş 2017 Şubat’ında da Türkiye Kupası son 16 turunda bunu gerçekleştirdi (0-1). Şimdi Fenerbahçeli oyuncuların çok iyi durumda olan Galatasaray’ın 12 maçlık yenilmezlik serisine son verme planı ve hedefi var.

‘ASLAN GİBİ OYUNCU’

Valbuena’ya tam not

Sezon başının transferlerinden olan ve hücumun etkili ismi Valbuena’ya hocası Aykut Kocaman’dan tam not. Fransız oyuncunun takım için çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Kocaman “Valbuena aslan gibi bir oyuncu. Karakterli bir isim. Hem tecrübesi hem de performansıyla takıma büyük güç katıyor. Takımın önemli bir parçası. Ondan her anlamda yararlandığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Beşiktaş harika bir iş yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş’ın Devler Ligi’ndeki üçüncü grup maçında Monaco’yu da devirmesine kayıtsız kalamadı. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, siyah-beyazlı ekibin Monaco deplasmanında elde ettiği 2-1’lik galibiyet sonrası “Onları tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde devamını getirmelerini bekliyorum. Türk futbolu için çok önemli bir başarı. Beşiktaş’ı geldiği nokta ve dün geceki galibiyeti nedeniyle kutluyorum” ifadelerini kullandı.