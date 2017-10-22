Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz canlı yayınlayan radyo kanalları ile ilgili detaylar bu haberde. Süper Lig'de bu akşam Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Peki GS FB maçını şifresiz canlı veren radyo kanalları hangileri? Ligin yenilgisiz lideri Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligde oynadığı 8 maçtan 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanla ligin zirvesine konuşlanan Galatasaray, 8 puan fark attığı Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Bu dev Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports ekranlarından şifreli olarak aktarılan GS FB derbi maçının canlı anlatımına turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını şifresiz canlı olarak yayınlayan radyo kanalları ise haberimizin detayında bulunuyor...

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Galatasaray Fenerbahçe maçını canlı veren yabancı kanallar

Top patlayacak

Spor Toto Süper Lig’de yenilgisiz lider Galatasaray ile şampiyonluk parolasıyla açtığı sezonda 8 puan geriye düşen Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi bugün büyük bir heyecana sahne olacak. Rakibine henüz 8 hafta sonunda 8 puan fark atan Galatasaray’ın evinde oynanacak karşılaşma, aynı zamanda ligin topa en fazla sahip olan iki takımını da karşı karşıya getirecek. Yüzde 61 ile ligde topla en fazla oynayan takımlar olan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, yüzde 84 ile en isabetli pas ortalamasına sahip takımlar olması da dikkat çekiyor. Topu bu denli iyi kullanan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin bu alanda rakibine üstünlük kuracağı sorusu da en az maçın skoru kadar büyük bir merakla bekleniyor. Fenerbahçe 4-3-3’e dönülmesinin ardından son oynanan Yeni Malatyaspor maçında erken gelen iki golün de etkisiyle 561 pasa ulaşarak bu alanda kendisi adına sezonun en yüksek pas sayısına ulaşmıştı. Dört defa 500 pas ve üzerini gören Galatasaray’da ise şu ana dek rekor 530 pasa ulaşılan 2-0’lık Kasımpaşa maçıydı.





> Fener’in boşu yok!



Sezonun ilk haftasında oynanan Göztepe maçından bu yana savunmasındaki problemleri bir türlü tam anlamıyla aşamayan Fenerbahçe, ligde ilk 10 sırada yer alan takımlar arasında her maç gol yiyen tek ekip. Ligde oynadığı sekiz maçta da kalesini gole kapamayı başaramayan sarı-lacivertlilerin bu başarısızlığında zaman zaman oluşan savunma zaafları kadar kaleci hataları da etkili olmuştu.





> Volkan geleneği bitiyor



Aykut Kocaman, kaleyi 5. haftadan itibaren Kameni’ye verirken, derbide de eldivenleri Kamerunlu file bekçisinin giymesine kesin gözüyle bakılıyor. 1991’den bu yana ligde ilk defa Galatasaray derbisinde kalesini bir yabancıya emanet edecek olan Fenerbahçe’de böylece 26 yıllık gelenek de yıkılmış olacak. Fenerbahçe’nin ligde oynadığı Galatasaray maçlarında kaleyi koruyan son yabancısı Alman futbolunun efsane kalecilerinden Toni Schumacher’di.









