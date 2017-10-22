Galatasaray Florya’dan, Fenerbahçe de Samandıra’dan yoğun güvenlik önlemleri altında hareket etti. Türk Telekom Stadyumuna ilk ulaşan ekip Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlilerin hemen ardından Galatasaray da stada geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray stada ulaştı
22.10.2017 - 19:05 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maç için iki takım da Türk Telekom Stadyumuna ulaştı.
Etiketler : galatasaray,fenerbahçe,
513450 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513450.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
9
4
1
4
16
13
3
13
9
Sivasspor
9
4
1
4
14
14
0
13
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor 0 - 0 Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
9
4
4
1
12
6
6
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
9
11
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
12
Erzurumspor
9
2
3
4
8
13
-5
9
13
Gazişehir G.Ant
9
1
5
3
7
6
1
8
14
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
15
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
16
Eskişehirspor
9
2
4
3
16
18
-2
7
17
Grandmedical Manisaspor
9
3
1
5
12
14
-2
7
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2