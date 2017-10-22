Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Florya’dan, Fenerbahçe de Samandıra’dan yoğun güvenlik önlemleri altında hareket etti. Türk Telekom Stadyumuna ilk ulaşan ekip Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlilerin hemen ardından Galatasaray da stada geldi.