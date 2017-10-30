Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stadion Salzburg’da 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.05’te başlayacak karşılaşmada Paolo Mazzoleni’nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacakken, maçın 4. hakemi ise Ciro Carbone olacak.