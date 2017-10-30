Stadion Salzburg’da 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.05’te başlayacak karşılaşmada Paolo Mazzoleni’nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacakken, maçın 4. hakemi ise Ciro Carbone olacak.
Salzburg-Konyaspor maçının hakemleri açıklandı
30.10.2017 - 16:47 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Atiker Konyaspor’un Avusturya’nın Salzburg takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı, İtalya Futbol Federasyonu’nda Paolo Mazzoleni yönetecek.
Etiketler : UEFA Avrupa Ligi,Atiker Konyaspor,Salzburg,Paolo Mazzoleni,
515564 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515564.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
10
7
2
1
21
8
13
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
6
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
7
Bursaspor
10
5
1
4
20
13
7
16
8
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
9
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
10
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
11
Trabzonspor
10
3
3
4
19
23
-4
12
12
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
13
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
14
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
15
Antalyaspor
10
2
3
5
11
19
-8
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
18
Osmanlıspor
10
2
1
7
13
21
-8
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor 4 - 0 Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
4
Altınordu
10
4
3
3
17
12
5
15
5
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
6
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
7
Elazığspor
10
4
3
3
15
13
2
15
8
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
9
Adana Demirspor
10
4
2
4
15
15
0
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
10
3
3
4
12
14
-2
12
13
Gazişehir G.Ant
10
2
5
3
8
6
2
11
14
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
9
2
2
5
11
14
-3
8
16
Denizlispor
10
2
2
6
10
19
-9
8
17
Grandmedical Manisaspor
10
3
1
6
12
16
-4
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2