Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? ile ilgili aradığınız soruların cevaplarını bu haberde bulabilirsiniz. Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Peki Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? Ligde 10 maç geride kalırken 11. haftanın açılış maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puanla liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Galatasaray, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 8 puanla düşma hattında 17. sırada yer alan Gençlerbirliği ile Türk Telekom Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe maçından berabere ayrılan, Trabzonspor deplasmanından da mağlubiyetle ayrılarak hem bu sezon ilk kez mağlubiyetle tanışan hem de son iki maçtır puan kaybeden Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında galip gelerek yeni bir seriye başlamanın hesabını yapıyor. Gençlerbirliği ise bir hayli zor geçecek Galatasaray deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmak için sahada canla başla mücadele edecek. Peki Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesi saat 20:00'den itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Galatasaray'da yeni sayfa

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesi 3 puana ve iyi futbola kilitlendi. Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında taraftarını üzen, yönetimden de eleştiri alan sarı-kırmızılı takım son 2 haftayı unutturmak istiyor. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yepyeni bir sayfa açmak isteyen Cimbom bugünkü zorlu maçta ligin ilk bölümünde sergilediği performansa benzer bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Üç puan kadar, ortaya koyulacak oyunun da önemine vurgu yapan Hırvat çalıştırıcı futbolcularına “Nasıl bir takım olduğumuzu herkese bir defa daha ispatlamamız gerekiyor” diye konuştu.



Başkan’a söz verdi



Igor Tudor’un iyi futbola bu kadar kilitlenmesinin sebebi ise millî araya girilirken, hem kendisi hem de takımı hakkında oluşan soru işaretlerinin sona ermesi. Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarındaki tercihlerinden sonra hocalığı yeniden sorgulanmaya başlayan genç teknik adam, millî arada spekülasyonlardan uzak, rahat ve dinç bir şekilde sadece oyun planlarıyla, takımdaki eksiklikler üzerinde çalışmak istiyor. Başkan Dursun Özbek’e de her daim arkasında durduğu için teşekkür eden Tudor, Gençlerbirliği maçında sezon başındaki Galatasaray’ı ortaya koyacaklarına dair söz verdi.

İki maçtır kazanamıyor



Fenerbahçe ile berabere kalan, Trabzonspor’a ise mağlup olan Galatasaray ligde 2 maçtır kazanamıyor. Igor Tudor döneminde, Galatasaray’ın arka arkaya 3 maç galibiyetsiz geçen bir serisi bulunmuyor.

Gomis’i hırs bastı



Galatasaray’da sezona muhteşem bir başlangıç yapan Bafetimbi Gomis, son 2 haftadır fileleri havalandıramıyor. Fransız golcü, Türk Telekom Stadı’nda son golünü 16 Eylül’de Kasımpaşa’ya karşı kaydetmişti. Sonrasında iç sahada oynanan Karabük ve Fenerbahçe maçlarını boş geçen Gomis, bugün hasrete son verip, aslan sevincini yapmayı hedefliyor.

Selçuk İnan can simidi

Fenerbahçe’ye evinde 2, Trabzonspor’a deplasmanda 3 puan bırakan Galatasaray, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla yeniden seriye başlamayı hedefliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarındaki hakem kararları sebebiyle Florya’da “Birtakım oyunlar dönüyor” algısı yükselirken, bu hava takımı birbirine daha da kenetlendirdi. Takımdaki kenetlenmede en büyük rolü oynayanlardan biri de kaptan Selçuk İnan... Arkadaşlarıyla sürekli motive edici konuşmalar yapan tecrübeli futbolcu geçen haftadan sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında da 11’deki yerini alacak.



> Hocaya göre kilit isim



Östersunds maçlarının akabinde çok büyük eleştiriler alan ve yeni transferlerden sonra yüzüne bakılmayan hatta gönderilmesi istenen Selçuk İnan, yeniden umut bağlanan isimlerden biri oldu. Belhanda’nın yokluğunda Trabzonspor karşısında sahada olan tecrübeli futbolcu, kırmızı kart cezasılısı olan Badou Ndiaye’nin yerine de Gençlerbirliği maçında merkezdeki yerini alacak. Trabzon karşısında etkili olamayan Galatasaray kaptanı, yarınki mücadelede kendini gösterip takımın önemli bir parçası olduğunu ispatlamayı hedefliyor. Öte yandan Fernando ile de pozisyon alma konusunda birlikte çalışmalar yapan Selçuk’u Tudor da kilit oyuncu olarak görüyor.



O şutları hep dene



Galatasaray’ın önemli isimlerinden Garry Rodrigues, Trabzonspor maçında muhteşem bir şutla, jeneriklik bir gole imza atmıştı. Teknik direktör Tudor, Gençlerbirliği maçındaki en önemli silahlarından olan öğrencisine “Daha çok şut at” tavsiyesinde bulundu.





Sebebi aşırı itirazmış



Galatasaray’da Trabzon maçında çift sarı karttan kırmızı gören Badou Ndiaye’nin PFDK’ya sevk edilmesi şaşkınlık uyandırmıştı. Edinilen bilgilere göre Senegalli futbolcunun kırmızı gördükten sonra dönüp üzerine yürümek istemesi ve şiddetli tepkisi hakem raporuna eklendi ve bu sevk gerçekleşti.





Dışarıda çok esprili



Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı ve Takım Tercümanı Mert Çetin, Fitbol Dergisi’ne verdiği röportajda Igor Tudor’u tanımladı. Çetin, Hırvat hocayla ilgili “Kendisiyle arkadaş gibiyiz. Saha içinde çok disiplinli, idealist bir hoca ama saha dışında esprili ve sıcak bir kişiliği var” ifadelerini kullandı.