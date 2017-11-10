Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta İsviçre'ye galibiyeti getiren gol ise 58. dakikada penaltıdan Ricardo Rodriguez'den geldi. Bu sonuçla İsviçre, 12 Kasım'da sahasındn oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.