Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Astra Giurgiu maçı geniş özeti ve golleri izle gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'e verilen millî arada Rumen ekibi Astra Giurgiu ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş, mücadeleden eşitlikle ayrıldı. Peki Beşiktaş Astra Giurgiu maçı kaç kaç bitti? Teknik Direktör Şenol Güneş'in ağırlıklı olarak gençlere şans verdiği Beşiktaş Astra Giurgiu maçının 9. dakikasında ilk atağı Mustafa Pektemek gerçekleştirdi ancak kaleci gole izin vermedi. Dakikalar 21'i gösterirken Lens'in pasıyla topla buluşan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise 61. dakikada Rumen ekibinde topla buluşan Le Tallec, bulduğu rahat pozisyonu gole çevirdi ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti. Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş Astra Giurgiu maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İşte Beşiktaş Astra Giurgiu maçı geniş özeti ve golleri...

Beşiktaş, Rumen ekibi Astra Giurgiu oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

9. dakikada Adriano'nun soldan yaptığı ortada Mustafa Pektemek meşin yuvarlağa voleyle vurdu, kaleci gole izin vermedi.

21. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Lens'in ön direğe gönderdiği topu Mustafa Pektemek kafayla filelere gönderdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

36. dakikada Nyuiadzi'nin soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Moise müsait pozisyonda sert vurdu, Tolga Zengin, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

61. dakikada Astra Giurgiu skora denge getirdi. Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Le Tallec rahat pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-1

84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Le Tallec müsait pozisyonda topa sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

ŞENOL GÜNEŞ GENÇLERE ŞANS VERDİ

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Astra Giurgiu ile oynanan hazırlık maçıyla değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç oyunculara şans verdi. Fatih Aksoy'u 11'de görevlendiren Güneş ilerleyen dakikalarda Utku Yuvakuran, Şiyar Kepir, Marlon Bülent Üçüncü ve Mustafa Apardı'ya forma verdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 73. dakikasında Tolga Zengin'in yerine kaleye geçen Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran performansıyla güven verdi. Genç file bekçisi, Astra Giurgiu takımının tehlikeli ataklarında yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi.