Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a Portekizli Pepe'den kötü haber geldi. Pepe Beşiktaş'ın bu akşam oynayacağı Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı. Beşiktaş, bu sezon ilk kez Pepe olmadan resmi maça çıkacak..