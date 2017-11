Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Porto maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki bu haberde. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Porto ile yarın 21 Kasım Salı) Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. BJK Porto mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Porto maçını internetten TRT 1 ekranlarından izlemek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçın ardından 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla G Grubu'nun lideri olan Beşiktaş, deplasmanda 3-1 gibi farklı skorla galip geldiği Portekiz devi Porto ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Porto ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla Beşiktaş'ın en yakın takipçisi... Son iki maçı kalan Kara Kartal, Porto maçından puan alması hâlinde son 16 turuna çıkmaya hak kazanacak ve Alman ekibi RB Leipzig ile oynayacağı mücadele formaliteden ibaret olacak. Bir üst tura çıkması kesin gözüyle bakılan Beşiktaş, grupta 8 gol atarak, kalesinde sadece 3 gol gördü ve grupta en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Beşiktaş Porto maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. İşte BJK Porto maçı TRT 1 internetten canlı izle linki...

Beşiktaş'ın kulübesi zayıf

Şenol Güneş, ne zaman Şampiyonlar Ligi’ni düşünüp rotasyona gitse siyah-beyazlılar ligde puan kaybediyor. Bu yıl üst üste üçüncü şampiyonluğunu kovalayan Beşiktaş, kulübesinden bir türlü istediği katkıyı alamıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in ‘rotasyon’ isteği her seferinde kâbusa dönüşüyor. Şampiyonlar Ligi’nde yarın kritik Porto maçına çıkacak olan Beşiktaş’ta Güneş Akhisar karşısında Pepe, Babel, Cenk gibi isimleri dinlendirip yerlerine Medel, Lens ve Negredo’yu sahaya sürdü. Güneş, formsuz Oğuzhan’ın yerine ise Tolgay’a görev verdi. Daha önce de yine Devler Ligi’ndeki Monaco maçı öncesinde Güneş, G.Birliği karşısında rotasyona gitmiş ve hayal kırıklığına uğramıştı. G.Birilği’ne 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Akhisar’la da golsüz berabere kalıp şampiyonluk yolunda kritik puan kayıpları yaşadı.



> Aslar göreve



‘35 gol atarım’ sözüyle Beşiktaş’a imza atan Negredo tam bir hayal kırıklığı oldu. Cenk Tosun’un arkasında kulübeye mahkum olan İspanyol futbolcu 4’ü ilk on birde çıktığı 16 maçta sadece 1 gol atabildi, 2 asist yaptı. F.Bahçe’de geçen sezon göze batan isimlerden biri olan Lens’in de Beşiktaş kariyeri büyük bir hayal kırıklığından ibaret. Hollandalı oyuncu siyah-beyazlı formayla 5’i ilk on birde olmak üzere 8 maça çıkarken, Negredo gibi sadece 1 gole imza atabildi. Siyah-beyazlılarda bu sezon takımın bütün gol yükünü Cenk-Babel-Talisca üçlüsü çekiyor. Üç oyuncu toplam 21 gol atarken, takımdaki diğer oyuncular sadece 7 gole katkı yapabildi. Güneş, Pepe, Oğuzhan, Cenk Tosun ve Babel’i Devler Ligi’ndeki Porto maçında ilk on birde görevlendirip ideal kadrosunu sahaya sürecek.

Güneş: Haksızlık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 berabere biten Teleset Mobilya Akhisarspor maçının skorunu şanssızlığa bağladı. Karşılaşmayı değerlendiren Güneş “İki takım da gol atamayınca 0-0 bitti. Kazanmak için sahaya çıktık. İyi bir rakiple oynadık. Oyun düşündüğümüz gibi gelişti. 1 puan almayı planlayan bir takımla, 3 puan isteyen bir takımın oyun farkı sahada gözüktü. Kazanmak için yeterli pozisyonumuz vardı ama oyun üstünlüğümüz skora yansımadı. Futbolda bazen hak ettiğin oyunun karşılığı çıkmayabilir. Oyuncularım elinden gayreti gösterdi, onlara teşekkür ediyorum. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız. Olumsuz düşünecek bir şey yok. Üzgünüz. Hayat devam ediyor çünkü önümüzde kritik bir Porto maçı var” dedi.



> Hakeme sitem



Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile yapacakları maç öncesi Pepe’nin sakatlığı hakkında da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, “Sakatığı ciddi değil. Milli takımlarında iki hazırlık maçında üst üste oynayıp gelenler var. Bunun sorgulanması lazım. Düşün ki Neymar gidiyor hazırlık maçında oynuyor, Çin’e gidiyor oynuyor, geliyor oynuyor. Siz onu dinlendirmek zorundasınız” ifadelerini kullandı. Güneş, hakemin oyunun temposunu çok kestiğini söylerken; “Maçı 7-8 dakika uzatmak değil, oyunun akıcılığını kesmemek önemli” diyerek Serkan Çınar’a olan tepkisini dile getirdi. Öte yandan Şenol Güneş’in “Hayat devam ediyor” sözleri akıllara Ertuğrul Sağlam’ı getirdi. Sağlam da 2008’de Beşiktaş’ı çalıştırdığı dönemde Metalist Kharkiv’e elenmelerinden sonra “Hayat devam ediyor” demiş ve bir süre sonra istifa etmişti.

Beşiktaş Porto maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Porto maçı 21 Kasım Salı akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Porto maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek

Temsilcimiz Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5’inci maçında Portekiz ekibi Porto ile yapacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

21 Kasım Salı günü saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede Antonio Mateu Lahoz’un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla’nın dördüncü hakem olarak görev alacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

Yediği golden sonra Fabri'yi teselli etmişti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın Porto ile İstanbul'da oynayacağı yönetecek olan İspanyol hakem Antonio Mateu Lopez, geçen sezon Beşiktaş'ın Lyon'a deplasmanda 2-1 yenildiği mücadeleyi yönetmişti. Lahoy, Fabri'nin büyük hatası sonucunda yenilen 2. golde, Fabri'yi teselli etmesiyle spor severlerin gönlünü kazanmıştı.