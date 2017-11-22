Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevapları bu haberde. Şampiyonlar Ligi'inde 5. hafta heyecanı yaşanırken Juventus, Barcelona'yı kendi evinde konuk edecek. Peki Juventus Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Oynadığı 4 maçın ardından 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla 2. sırada bulunan Juventus, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla grup lideri Katalan ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli yayınlanacak Juventus Barcelona mücadelesi turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. Gruplarda tek mağlubiyetine Barcelona'dan alan Juventus, son 16'ya kalabilmek adına hem saha hem de seyirci avantajını kullanarak Barça'yı devirmenin hesaplarını yapıyor. Lider Barcelona ise mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı mücadeleden puan yada puanlarla ayrılarak son 16'yı garantilemek istiyor... İşte Juventus Barcelona maçı ile ilgili detaylar...

JUVENTUS BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda (Juventus Stadyumu) oynanacak karşılaşmada Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılığını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan ve binlerce futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında son oynanan karşılaşmada Barcelona evinde 3-0 kazanmıştı.

Barcelona ve Juventus arasındaki son 10 maçta 4 kere Barcelona, 3 kere Juventus kazandı. 3 maç ise berabere sonlandı.

Juventus, Avrupa'da İspanya kulüpleriyle evinde oynadığı son 29 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.

Barcelona, İtalya deplasmanına çıktığı son 10 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 2 galibiyet aldı.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 10 gol att, 1 gol yedi.

Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nde attıkları 2'şer golle Gonzalo Higuain ve Mario Mandzukic en golcü oyuncu konumunda.

Barcelona'da, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 3 golle Lionel Messi en golcü oyuncu konumunda.

Juventus'ta sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Barcelona'da Javier Mascherano, Arda Turan, Sergi Roberto, Rafinha, Andre Gomes ve Ousmane Dembele sakat.

SON MAÇ KADROLARI



Juventus: Gianluigi Buffon, Alex Sandro, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Semuel Umtiti, Javier Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Paulinho, Denis Suarez, Sergi Roberto, Lionel Messi, Luis Suarez

Genel Bilgiler

- Son 10 yılda, Massimiliano Allegri ile Ernesto Valverde 2 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçları Ernesto Valverde yönetimindeki takımlar kazandı.

- 41.254 kişi kapasiteli Allianz Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Milorad Mazic yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Milorad Mazic yönetiminde çıktığı 3 maçın tamamını kazandı.

Son Karşılaşmalar

- Juventus 2, Barcelona 4 galibiyet elde ederken 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Juventus 10 gol atarken, Barcelona 13 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Juventus 3 ve Barcelona 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.