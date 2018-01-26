Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Osmanlıspor maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor, Galatasaray'a konuk olacak. Ligin ilk yarısında Osmanlıspor'u 3-1 yenen Galatasaray, kendi evinde kazanarak Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Osmanlıspor ise düşme hattından uzaklaşmak için bu zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın planını yapıyor. Osmanlıspor ile Galatasaray Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Osmanlıspor iki galibiyet alabildi. Fatih Terim'in gelmesiyle daha iyi bir kondisyon gösteren Galatasaray, Osmanlıspor'u evinde yenmenin planlarını yapıyor. Peki Galatasaray Osmanlıspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray, hazırlıklarını Türk Telekom Stadyumu'nda sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda Ahmet Çalık ve Bafetimbi Gomis takımla çalıştı.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 10’a 10 tek pas oyunu yapıldı. Antrenmanın bir sonraki bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı. Son bölümde ise savunma, orta saha ve hücum bölgelerine özel taktiksel varyasyonlar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Ahmet Çalık ve Bafetimbi Gomis, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı devam eden Fernando ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.



Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 17 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5, Osmanlıspor bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, evinde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.