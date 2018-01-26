Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Futbol severler ise Alanyaspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi sorulara cevap arıyor. Ligde oynadığı 18 maçın ardından 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 18 puanla 13. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 25 puanla 9. sırada yer alan Bursaspor ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Bursapor'da tek hedef; Alanya deplasmanından gol veya goller bularak haftayı 3 puanla kapatmak... Aytemiz Alanyaspor ise Bursaspor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini eli boş göndermek istiyor. Peki Alanyaspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte Alanyaspor Bursaspor maçı saati, skoru ve detayları....

Alanyaspor Bursaspor maçı Cumartesi saat 13:30'ta beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

BURSASPOR, AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINA HAZIR

Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas ve pres, koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman tam sahada taktik provayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Kofi Atta takımdan ayrı koşu yaptı.

Bursaspor kafilesi antrenmanın ardından Yenişehir ilçesinden kalkan özel uçakla Alanya'ya gitti.

AYTEMİZ ALANYASPOR, BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Bursaspor'u sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki son antrenmana, yeni transfer Filipe Augusto da katıldı. Hafif sakatlığı bulunan Maniatis, kart cezalısı Fofana takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı süren Mbilla ise idmana katılmadı. Teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan antrenmana futbolcular ayak tenisiyle başladı. Antrenman, dar alanda pas, çıkış ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

VAGNER LOVE YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Brezilyalı golcü Vagner Love ise kulüp tesislerine gelerek yöneticilerle görüştü.

MUHTEMEL İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Gassama, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Emre Akbaba, Welinton, Taha, Fernandes, Efecan, Cenk Ahmet

SAKAT: Maniatis, Mbilla

CEZALI: Fofana

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası Tribünü 15 TL, Maraton ve Kapalı Tribünü: 30 TL, VIP : 200 TL, Misafir Tribünü: 19,50 TL

BURSASPOR

Harun- Barış, Ekong, Titi, Aziz, Agu, Badu, Jires Kembo, Grozav, Delarge, Sow

SAKAT: Pablo Martin Batalla, Kofi Atta, Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir, Cristobal Jorquera, Ertuğrul Ersoy*

CEZALI: Yok