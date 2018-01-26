Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi merak ettikleriniz burada. Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Peki Göztepe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Ligde onadığı 18 maçın ardından 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 30 puanla 7. sırada yer alan İzmir ekibi Göztepe, 8 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 30 puanla 6. sırada bulunan Kayserispor'u konuk edecek. İki takım arasında kıyasıya geçecek mücadele öncesi hem Göztepe'nin hem de Kayserispor'un puanları 30... Ancak averaj farkıyla Kayserispor 6, Göztepe ise 7. sırada bulunuyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Göztepe Kayserispor maçında ev sahibi ekip, saha ve seyirci avantajını kullanarak; Kayserispor'u eli boş göndermek istiyor. Kayserispor ise güçlü rakibi Göztepe karşısında haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Peki Göztepe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Cumartesi saat 16:00'da başlayacak Göztepe Kayserispor maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.