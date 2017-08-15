Gençlerin birçoğu uyuşturucuyu bırakıp yeni bir hayata 'merhaba' dedi. Gençler mahalle girişine de pankart açtı.
İzmir'de mahalleli uyuşturucuya savaş açtı
15.08.2017 - 23:56 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bonzainin etkisiyle zombiye dönen gençlerin görüntüsü yürekleri sızlatırken, İzmir’in Karabağlar ilçesinin Cennetçeşme mahallesinde yaşayan gençler, uyuşturucuya karşı savaş açtı.
Etiketler : Bonzai,İzmir,Karabağlar,Cennetçeşme,uyuşturucu,
496402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/496402.aspx
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