Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzey ve iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 23

İstanbul: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Az bulutlu ve açık 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 21

Erzurum: Az bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27