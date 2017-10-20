Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzey ve iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 23
İstanbul: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Az bulutlu ve açık 21
Trabzon: Az bulutlu ve açık 21
Erzurum: Az bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27
Bugün hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor, bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzey ve iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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