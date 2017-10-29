Elde edilen görüntülerde atlara saldıranların, kurt değil köpekler olduğu anlaşılırken, fotokapana köpeklerin yanı sıra çakal, porsuk ve tilki de takıldı.
Milyonluk atları köpekler yemiş
29.10.2017 - 07:50 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri’de bir çiftlikte kurtların milyonluk atlara saldırıp telef ettiği haberleri üzerine bölgeye konulan fotokapanlar gerçeği gün yüzüne çıkardı.
Etiketler : köpek,silivri,
515209 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/515209.aspx
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