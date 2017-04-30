Esnafın bu tutumu, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için ekonomik istikrar sağlayan en büyük etken olmaktadır" dedi.
Kartını kapat, veresiyeye gel
30.04.2017 - 16:27 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartının limiti dolan vatandaşlara, esnafımız kartsız, kefilsiz senetlerle taksit yapmakta, veresiye mal ve hizmet sunmaktadır.'' dedi
Etiketler : tesk başkanı,bendevi palandöken,
469149 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/469149.aspx
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