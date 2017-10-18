Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,06’lık hafif düşüşle tamamladı. Endeks 64 puanlık azalışla 106 bin 926 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kaybetti.
Borsa günü yatay tamamladı
18.10.2017 - 19:09 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 0,06’lık hafif düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa istanbul,
512351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/512351.aspx
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