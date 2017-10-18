Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,06’lık hafif düşüşle tamamladı. Endeks 64 puanlık azalışla 106 bin 926 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kaybetti.