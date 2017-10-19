Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,41'lik yükselişle tamamladı. Endeks 1.507,16 puanlık artışla 108 bin 433 puandan kapandı. Kapanışta toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi de yüzde 2,21 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
19.10.2017 - 18:40 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 1,41'lik yükselişle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
512704 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/512704.aspx
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