Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,41'lik yükselişle tamamladı. Endeks 1.507,16 puanlık artışla 108 bin 433 puandan kapandı. Kapanışta toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi de yüzde 2,21 değer kazandı.