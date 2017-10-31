Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,55'lik yükselişle tamamladı. Endeks 1.675 puanlık artışla 110 bin 142 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi de yüzde 1,77 değer kazandı.