Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,47'lik düşüşle tamamladı. Endeks 1.648,08 puanlık azalışla 110 bin 246 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi de yüzde 1,11 değer kaybetti.