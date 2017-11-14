Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,18’lik yükselişle tamamladı. Endeks 1.288 puanlık artışla 110 bin 148 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi ise yüzde 1,06 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
14.11.2017 - 18:42 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 1,18’lik yükselişle tamamladı.
Etiketler : bist,borsa istanbul,ekonomi,
519511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/519511.aspx
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