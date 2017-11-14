Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,18’lik yükselişle tamamladı. Endeks 1.288 puanlık artışla 110 bin 148 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi ise yüzde 1,06 değer kazandı.